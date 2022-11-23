Прокуратура Волгограда контролирует расследование дела в отношении дознавателя МЧС

Дознаватель пытался убить свою коллегу. Фото предоставлено Ольгой Завгородневой.

23 ноября прокуратура Волгограда взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении 25-летнего дознавателя МЧС. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Напомним, молодого человека подозревают в угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью. Потерпевшая – 28-летняя коллега волгоградца, которая не ответила ему взаимностью и отвергал предложение руки и сердца.

- Постановлением заместителя прокурора Красноармейского района данные уголовные дела соединены в одно производство, изъяты из органа дознания и переданы для дальнейшего расследования в СУ СК России по Волгоградской области, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

При этом юрист потерпевшей не согласилась с квалификацией действий волгоградца. Сторона считает, что мужчина заслуживает более строгого наказания.