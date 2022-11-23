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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 8:37

Прокуратура Волгограда контролирует расследование дела в отношении дознавателя МЧС

Напомним, 25-летний молодой человек угрожал убийством коллеге из-за безответной любви
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Дознаватель пытался убить свою коллегу. Фото предоставлено Ольгой Завгородневой.

Дознаватель пытался убить свою коллегу. Фото предоставлено Ольгой Завгородневой.

23 ноября прокуратура Волгограда взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении 25-летнего дознавателя МЧС. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Напомним, молодого человека подозревают в угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью. Потерпевшая – 28-летняя коллега волгоградца, которая не ответила ему взаимностью и отвергал предложение руки и сердца.

- Постановлением заместителя прокурора Красноармейского района данные уголовные дела соединены в одно производство, изъяты из органа дознания и переданы для дальнейшего расследования в СУ СК России по Волгоградской области, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

При этом юрист потерпевшей не согласилась с квалификацией действий волгоградца. Сторона считает, что мужчина заслуживает более строгого наказания.