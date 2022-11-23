Волгоградского предпринимателя оштрафовали за трудоустройство госслужащего

Бывший госслужащий был трудоустроен не по закону Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгограде индивидуальный предприниматель с нарушением трудоустроил бывшего госслужащего, из-за чего был оштрафован. Прокуратура Ворошиловского района выявила нарушения во время проверки соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. Коммерсант устроил на работу менеджером волгоградца, который ранее занимал должность государственной гражданской службы в региональном управлении судебного департамента. По закону нужно было уведомить бывшего работодателя.

- Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после их увольнения обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Надзорным органом на предпринимателя был возбужден административный протокол. Мировой судья судебного участка № 135 Ворошиловского судебного района назначил коммерсанту штраф в 20 тысяч рублей.