«Попользовались и выбросили»: волгоградцы возмущены поступку хозяев, избавившихся от пары мопсов

Фото: приют Лисена.

Волонтеры приюта «Лисена» из Волгограда спасли от верной смерти двух мопсов из Дубовского района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru зоозащитники, животные оказались в селе Песокватка, где неравнодушная женщина покормила их, а затем обратилась в «Лисену» за помощью.

- Они появились у магазина неожиданно. Мальчик и девочка. Собак женщина придержала, и мы на следующий день забрали их в приют. Так же женщина сказала, что в их посёлке происходит такое часто - животных завозят и уезжают, - рассказала директор приюта Наталья Миндрина.

Как выяснилось, раньше собаки проживали в семье заводчиков и часто сбегали, хозяева за ними не следили. В пабликах Дубовки периодически появлялись объявления о найденышах. Отметим, что волгоградцы остро отреагировали на эту новость. На улице и так полно бездомных собак, которые бесконтрольно плодятся. Людей возмутило, что теперь безответственные владельцы выбрасывают породистых животных, которые на улице попросту не выживут.

«Порода сейчас не спасает. Избавляются от всех», - пишет Оксана.

«Заводчики должны иметь лицензию и соблюдать все правила. А так получается эксплуатация животных», - считает Виктория.

«Попользовались и выбросили, как ненужные вещи. Как же совесть людей не мучает?», - возмущена Ульяна.

Кстати, животных стерилизовали. Теперь паре мопсов ищут дом.