Региональный оператор по обращению с ТКО назвал злостных неплательщиков из числа бюджетных организаций

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Компания «Ситиматик-Волгоград» определила безответственных плательщиков среди бюджетных организаций Волгоградской области. Несмотря на то, что договоры заключены, согласованы объемы вывоза и суммы, обязательные к перечислению, задолженность за бюджетными организациями на сегодняшний день составляет более 25 млн рублей.

При этом 32 учреждения местного бюджета ни разу не заплатили в 2022 году. Наиболее злостными неплательщиками оказались:

- МКОУ «Средняя Школа №1 г. Жирновска»,

- МКОУ «Линёвская средняя школа» Жирновского района,

- МОУ Средняя школа № 15 г. Волжского.

В целях защиты своих финансовых интересов региональный оператор вынужден принудительно взыскивать задолженность в судебном порядке, что в последствии влечет за собой дополнительную нагрузку на местный бюджет в виде неустойки и госпошлины.

Практика показывает, что практически всегда суды становятся на сторону регоператора, как в случае с должниками – юридическими лицами, в том числе, бюджетными организациями, так и физическими лицами. И тем и другим неизбежно придется платить за оказанную коммунальную услугу, однако, только от них самих зависит, пройдет ли оплата мирным урегулированием ситуации или с судами, приставами и принудительными взысканиями.

В 2022 году «Ситиматик-Волгоград» направил порядка 2 500 исковых заявлений в арбитражный суд о взыскании задолженности с юридических лиц, в том числе, 360 из них к бюджетным организациям. Сумма исков бюджетников превышает 8 млн рублей. Кроме того, будет взыскана сумма неустойки и госпошлины, что увеличит финансовую нагрузку на бюджет. Большая часть исков уже рассмотрены и удовлетворены и исполнительные листы направлены в органы взыскания и кредитные учреждения. Руководству организаций хорошо известно, к чему приводят просрочки платежей за коммунальные услуги. Тем не менее, условия договора не соблюдаются и своевременные платежи не осуществляются. В адрес таких учреждений, не производивших оплаты, направлены досудебные претензии, подготовлены исковые заявления для подачи в суд.

Региональный оператор индивидуально подходит к каждой ситуации и идет навстречу своим абонентам, которые не скрываются от своих долгов, а готовы их оплачивать. Компания готова урегулировать ситуацию с задолженностью мирным путем в случае обращения потребителей о рассрочке с обеспечением гарантии оплаты.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке просим обращаться к специалистам «Ситиматик-Волгоград» по телефонам: контакт-центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 ежедневно с 8.00 до 20.00.