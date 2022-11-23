Алиментщик из Волгограда выплатил долг 1,1 млн, боясь уголовной статьи

Мужчина погасил долг. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Житель Кировского района Волгограда, задолжавший по алиментам на содержание дочери 1,1 миллион рублей, выплатил долг из-за страха сесть в тюрьму. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного УФССП, сначала на мужчину возбудили административное дело и назначили наказание – 20 часов обязательных работ. И предупредили, что если деньги не поступят, то дальше волгоградца ждет статья 157 УК РФ.

- Во избежание уголовного наказания мужчина выплатил задолженность по алиментам в полном объеме, - отметили в ведомстве.

Добавим, что с начала 2022 года на жителей Волгоградской области за неуплату алиментов возбудили 992 уголовных дела. Лишь пять фигурантов поспешили отдать долги.