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НовостиПолитика23 ноября 2022 7:20

Мобилизованные волгоградцы осваивают стрельбу из автоматов Калашникова и винтовок Драгунова

С военнослужащими продолжаются практические занятия
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Южный военный округ

Фото: Южный военный округ

В учебном центре министерства обороны РФ в Волгоградской области граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, продолжают осваивать навыки стрельбы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО, в рамках интенсивной боевой подготовки опытные инструкторы проводят индивидуальную работу с каждым военнослужащим. На занятиях мобилизованные тренируются стрелять из автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок Драгунова, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. В учебном центре подготовлены различные мишени, которые имитируют технику и жилую силу условного врага.

Учебные стрельбы с мобилизованными проходят ежедневно. Тренировки проходят с учетом условий специальной военной операции. Кроме огневой подготовки, с военнослужащими проводят занятия по РХБ защите, тактической, инженерной и медицинской подготовке, отрабатывают тактические решения.