В Волгограде переселенцы из аварийного жилья получают ключи от квартир в новостройке досрочно

Ключи от квартиры жильцы получат уже в этом году. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

У 369 волгоградских семей начались приятные хлопоты. В последние годы они жили в аварийных домах и постоянно боялись, что им упадет на голову потолок или провалится пол. И ждали переселение, которое должно было произойти в 2023-24 году. Но мэрия вместе с застройщиком, который по контракту предоставляет муниципалитету квартиры для переселенцев, решили сделать людям новогодний подарок и передать ключи от квартир раньше срока. Все жилье с отделкой, поэтому людям останется только перевезти вещи, и можно встречать Новый год.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, сейчас будущие новоселы осматривают свои квартиры. Более 150 семей побывали в новом доме и готовятся к переезду. В ЖК «Колизей» в Кировском переедут жильцы аварийных домов на улицах Кузнецова, Саушинской, 2-ой Штурманской, им. Сулеймана Стальского, Шауляйской, тер. пос. 4-й участок и др. Квартиры мэрия закупила благодаря программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

С помощью этой программы жильцов старых разрушающихся домов переселяют в новостройки с чистовой отделкой, установленной сантехникой и кухонными плитами, с газовыми котлами для отопления и горячей воды.

- Если волгоградца устраивает предложенный муниципалитетом вариант переселения, то владельцу жилья в аварийных домах недвижимость будет передаваться в собственность, а с тем, кто проживает на условиях социального найма, заключаться новый договор, - объяснили в администрации города.

Так, собственники 300 квартир предпочли забрать компенсацию, на это из бюджета ушло более 400 миллионов. Более тысячи семей выбрали вариант мены. Всего до конца 2025 года из аварийных домов в Волгограде переселят около 10 тысяч человек.