В Волгограде шестые сутки идут поиски 55-летней женщины

Фото: Лиза Алерт.

В Волгограде вот уже шестые сутки идут поиски 55-летней Ольги Чернышевой. Женщина пропала 17 ноября и до сих пор не выходила на связь ни с родными, ни с друзьями. Близкие пошли в полицию, написали заявление. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru поискового волонтеры отряда «Лиза Алерт», требуется помощь добровольцев. Неравнодушные волгоградцы распространяют ориентировку в социальных сетях, сегодня расклеят объявления на улицах города-героя.

- Женщина работает, у нее есть семья, характеризуется положительно. Ранее никогда не пропадала, - рассказали волонтеры.

У Ольги четыре фамилии – Чернышева, Исламова, Керпечева, Елатонцева. Добровольцы указали их на тот случай, если женщина окажется в больнице и назовет одну из них. Так ее будет проще найти.

У Ольги мелированные волосы, серо-зеленые глаза, рост около 160 сантиметров, обычное телосложение. В чем ушла – неизвестно. Просьба сообщить любую важную информацию по телефонам: 112 и 8-800-700-54-52.