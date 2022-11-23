В центре Волгограда осенью высадили более 500 деревьев и кустарников

В центре Волгограда высадили новые растения. Фото: Архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде в течение осени увеличился зеленый фонд в Центральном районе. Были высажены 580 деревьев и кустарников разных пород. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, некоторые растения появились в существующих лунках взамен насаждений, ранее погибших от нападения стволового вредителя златки.

На прогулочных зонах появились молодые клены, тополя, акации. Агрономы высадили жимолость, барбарис и спирею вдоль склона по улице Маршала Крылова, клен и скумпию - на склоне по улице Землянского. Рябина и клен облагородили парк Победы и улицу 13-й Гвардейской. Порядка 90 тополей Болле высадили на улице 7-й Гвардейской и на других территориях. Не даст растениям погибнуть в жару автоматическая система полива. Правда, она есть не везде, поэтому на некоторых территориях поливать деревья и кустарники будут при помощи техники.