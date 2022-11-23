В Волгоградской области 14 человек заболели ботулизмом

Волгоградцы заболели после рыбы, приготовленной в домашних условиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 9 месяцев 2022 года в Волгоградской области было выявлено 14 случаев ботулизма. Причиной заболевания волгоградцев стала вяленая рыба, приготовленная в домашних условиях. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Ботулизм является тяжелым заболеванием, при нем поражается нервная система. Инкубационный период может длиться несколько часов или пару дней.

- В случае появления признаков отравления или заболевания не заниматься самолечением, своевременно обращаться за медицинской помощью, - отметили в ведомстве.

Всего в регионе в этом году санитарные врачи исследовали 92 пробы рыбы и морепродуктов. Все они соответствовали по санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям.