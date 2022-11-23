Опубликовано видео последствий смертельного ДТП на трассе в Волгоградской области

В аварии погибли два человека. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Последствия смертельного ДТП, которое произошло на трассе в Волгоградской области вечером 22 ноября, показали на видео. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, примерно в 19.00 часов на 719-м километре автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись сразу три транспортных средства – «ВАЗ-2107», «БМВ» и грузовик «Скания».

На место выехали сотрудники ГАИ, МЧС и скорая помощь. Судя по видеозаписи, от «семерки» осталась груда металла. Машину придавило к металлическому ограждению. Находившиеся внутри водитель и пассажир скончались от полученных травм. Спасатели вытащили их тела.

- МЧС произведено деблокирование погибших. На месте работают экипажи областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Новоаннинскому району, - уточнили в полиции.