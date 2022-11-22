В Волгограде ищут водителя, который устроил езду по встречной полосе

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Днем 22 ноября камеры видеонаблюдения сняли, как «Лада Гранта» ехала по встречной полосе в Кировском районе. Водитель легковушки грубо нарушил правила на улице 64-й Армии. Машина двигалась по запрещенной полосе, на свою часть проезжей части она не могла переместиться из-за разделительного островка. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, Госавтоинспекция принимает меры по установлению местонахождения водителя и привлечения его к ответственности.

«Лада Гранта» создала аварийные ситуации, чудом ДТП все-таки удалось избежать. Водителю может грозить штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.