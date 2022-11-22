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НовостиОбщество22 ноября 2022 14:57

В Волгограде ищут водителя, который устроил езду по встречной полосе

«Лада Гранта» чудом не устроила ДТП на оживленной дороге
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Днем 22 ноября камеры видеонаблюдения сняли, как «Лада Гранта» ехала по встречной полосе в Кировском районе. Водитель легковушки грубо нарушил правила на улице 64-й Армии. Машина двигалась по запрещенной полосе, на свою часть проезжей части она не могла переместиться из-за разделительного островка. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, Госавтоинспекция принимает меры по установлению местонахождения водителя и привлечения его к ответственности.

«Лада Гранта» создала аварийные ситуации, чудом ДТП все-таки удалось избежать. Водителю может грозить штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.