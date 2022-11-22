В Волгограде УК «ЦентрВолга» пыталась засудить жильцов после засора канализации

Суд решил, что дом на улице Мира, 18 пострадал из-за бездействия управляющей компании. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Центральном районном суде Волгограда рассмотрели интересное коммунальное дело. УК «ЦентрВолга» пыталась засудить жильцов после засора канализации, в результате которого фекальными стоками затопило первый этаж. Однако суд решил, что дом на улице Мира, 18 пострадал из-за бездействия управляющей компании и отказал во взыскании убытков с собственников МКД в порядке регресса, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным суда, нежилое помещение на первом этаже затопило после засора канализационного стояка в январе 2022 года. Позже собственник взыскал через суд с управляющей компании более 263 тысяч рублей материального ущерба.

Как указано в акте, который подписал директор УК, во время прочистки стояка сотрудники аварийно-диспетчерской службы обнаружили в нем полотенце. Так что взыскать эти 263 тысячи убытков «ЦентрВолга» решила со всех собственников квартир, расположенных выше по стояку. В УК посчитали, что затопило первый этаж из-за ненадлежащего обращения жильцов с общим имуществом МКД. Но волгоградцы в суде заявили, что это управляющая компания несвоевременно проводит профилактические работы по прочистке канализации.

Суд коммунальщикам отказал, так как в ранее вступившем в силу решении суда указано, что затопило помещение в результате виновного бездействия УК «ЦентрВолга» и нарушении требований содержания общего имущества.

- Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, - прокомментировали в суде.