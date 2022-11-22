В аэропорту Волгограда из-за погоды массово задерживаются рейсы

В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде настала пора густых туманов. 22 ноября низкая видимость стала причиной задержки многих рейсов в аэропорту. Самолет «Новосибирск - Волгоград» авиакомпании «S7» по решению командира воздушного судна вовсе решил приземлиться в аэропорту Саратова. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград.

Информация с онлайн-табло волгоградского аэропорта

Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, также задержаны рейсы «Nordwind Airlines» из Сургута, «Победы» из Москвы и Санкт-Петербурга, также с опозданием в «Гумраке» ждут борт «Победы» из Северной столицы. Соответственно задержаны обратные вылеты из Волгограда. Отправление в Пермь самолета «Nordwind Airlines» перенесено на 22.50 с 16.05, в Москву с небольшой задержкой – не более часа – вылетят воздушные судна «Аэрофлота» (в 18.15), «Победы» (в 17.10). В Санкт-Петербург рейсы «России» и «Победы» пока планируются по расписанию – в 18.35 и 19.35 соответственно.

- С пассажирами работают представители авиакомпаний согласно федеральным авиационным правилам, - отметили в пресс-службе волгоградского аэропорта.