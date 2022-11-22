В Волгоградской области пять дней будут проверять систему оповещения населения

До этого учения проводили в начале ноября. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В городах Волгоградской области с 28 ноября по 2 декабря 2022 года устроят проверку системы оповещения населения. Голос оперативного дежурного из громкоговорителей будет звучать ежедневно с 10 до 12 часов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского. Такие же предупреждения опубликовали и другие муниципалитеты региона со ссылкой на комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения области.

- С 28 ноября по 2 декабря запланировано тестирование комплекса программно-технических средств «Региональная автоматизированная система информирования и оповещения населения Волгоградской области», - рассказали в ведомстве.

Жителей просят не волноваться, если где-то на улице они услышат приветствие оперативного дежурного и просьбу сохранять спокойствие. Это будет очередная техническая проверка.

Напомним, в начале ноября в Волгограде и области также проводили учения и проверяли готовность системы оповещения и убежищ на случай ЧС. Тогда сирены большинство волгоградцев не услышали.