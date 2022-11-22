Член ОП Вячеслав Черепахин заявил, что вопрос переименования Волгограда в Сталинград решен

В Волгограде не утихают споры, нужно ли переименовывать город в Сталинград Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде в последние дни главной темой стало возможное переименование в Сталинград. Горожане активно высказывают свои мнения, нужно или нет менять имя областному центру. Член Общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин считает, что горожане консолидированы в этом вопросе, большинство жителей родились именно в Волгограде и не желают, чтобы город был стал Сталинградом. Но это не сможет помешать переименованию. По мнению Черепахина, вопрос уже решен.

- Видимо, такая переменчивая судьба у нашего города и так высока потребность страны в символе патриотизма, что этот единственный аргумент может перевесить. И поэтому, ни имя тирана (для кого-то «эффективного менеджера»), ни мнение горожан не окажут заметного влияния на принятие решения, - приводит слова Вячеслава Черепахина oblvesti.ru.

Член общественной палаты надеется, что переименование в нынешних реалиях поможет укрепить позиции Волгоградской области и губернатора, чтобы регион смог улучшить свое экономическое положение.

Напомним, 19 ноября ветераны обратились с инициативой к Андрею Бочарову рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. После этого многие известные волгоградцы начали высказывать свои мнения, кто-то поддерживает идею о смене имени города, кто-то наоборот высказывается против. В опросе в телеграм-канале сайта volgograd.kp.ru большинство голосов отдано за то, чтобы город оставался Волгоградом – 84% против 16%.