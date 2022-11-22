В Волгоградской области трудоустроят родственников мобилизованных

Чиновники должны разработать новые меры поддержки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В администрации Волгоградской области 22 ноября прошло заседание оперативного штаба по введенному указом президента режиму повышенной готовности. Губернатор Андрей Бочаров отчитался о выплатах и заявил о необходимости трудоустройства членов семей военнослужащих, которых призвали из резерва в ходе частичной мобилизации и которые находятся в зоне СВО добровольно и по контракту, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

- Считаю, что существует необходимость расширения мер поддержки по вопросам трудоустройства членов семей военнослужащих, - заявил Андрей Бочаров.

Теперь чиновники профильных ведомств должны разработать предложения по этому вопросу и представить их главе региона.