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НовостиОбщество22 ноября 2022 12:11

В Волгоградской области трудоустроят родственников мобилизованных

Дополнительную поддержку членов семей военнослужащих анонсировал губернатор Андрей Бочаров
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Чиновники должны разработать новые меры поддержки.

Чиновники должны разработать новые меры поддержки.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В администрации Волгоградской области 22 ноября прошло заседание оперативного штаба по введенному указом президента режиму повышенной готовности. Губернатор Андрей Бочаров отчитался о выплатах и заявил о необходимости трудоустройства членов семей военнослужащих, которых призвали из резерва в ходе частичной мобилизации и которые находятся в зоне СВО добровольно и по контракту, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

- Считаю, что существует необходимость расширения мер поддержки по вопросам трудоустройства членов семей военнослужащих, - заявил Андрей Бочаров.

Теперь чиновники профильных ведомств должны разработать предложения по этому вопросу и представить их главе региона.