Под Волгоградом мужчина погиб в огне после поджога доме

Из-за поджога дома погиб мужчина Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Палласовском районе Волгоградской области после поджога дома погиб мужчина. Трагедия произошла 21 ноября. В полицию обратился местный житель, который сообщил что его жилье спалили. После тушения пожара на пепелище нашли тело 39-летнего мужчины. Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы установили обстоятельства произошедшего, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Оказалось, что в доме трое знакомых устроили застолье. Около 20.00 к ним пришел ранее судимый пьяный 56-летний мужчина. Однако компания его в дом не пустила.

- Разозлившись, мужчина поджег мусор возле дома, и огонь перекинулся на здание. Хозяин дома и его приятель успели выбраться, а третий находившийся внутри мужчина погиб, - отметили в региональном Главке МВД.

Полицейскими решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшие по неосторожности смерть человека». Задержанному может грозить до пяти лет тюрьмы.