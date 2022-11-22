В Волгограде ревнивец насмерть забил ногами возлюбленную

Дело передали в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде перед судом предстанет 42-летний житель Тракторозаводского района, которого обвиняют в причинении смертельных травм своей сожительнице. Мужчина приревновал возлюбленную и бил ее ногами по голове, пока женщина не умерла, сообщила сайту volgograd.kp.ru представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.

Трагедия случилась 15 июля 2022 года в доме на улице Дегтярева, 51, где волгоградец проживал со своей 34–летней возлюбленной. В тот вечер пара поссорилась. По версии следствия, в порыве ревности мужчина нанес сожительнице не менее 9 ударов ногой по голове. Раны стали смертельными, женщина скончалась.

Теперь ревнивца обвиняют в «причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Поначалу свою вину он отрицал, но когда следователи собрали доказательства, во всем сознался. Ожидать приговора суда волгоградец будет под стражей.