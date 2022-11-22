Почти все мобилизованные волгоградцы получили выплату в 100 тысяч рублей

Почти все мобилизованные волгоградцы получили единоразовую выплату Фото: Юлия Данильченко

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 22 ноября провел заседание оперативного штаба, который был создан после введения президентом режима повышенной готовности. Глава региона рассказал, что практически 100% мобилизованных волгоградцев получили региональную единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Однако чиновники и комиссариаты должны еще раз сверит все списки.

- Прошу органы социальной защиты, глав муниципальных образований Волгоградской области, военные комиссариаты прошу ещё раз провести необходимые сверки личного состава мобилизованных граждан, чтобы ни одного человека мы не забыли, - отметил на заседании оперштаба губернатор.

Также глава области заявил, что на этой неделе по 100 тысяч рублей начнут получать добровольцы, отправившиеся на СВО. Кроме того, в регионе планируется расширить меры поддержки участникам специальной военной операции.

Во время заседания оперштаба Андрей Бочаров отметил, что в рамках исполнения указа президента органы власти, правоохранительные структуры принимают меры для обеспечения комплексной безопасности жителей.

- Поставлены и реализуются задачи дальнейшего совершенствования системы управления гражданской обороной, подготовки и обеспечения инфраструктуры, защитных сооружений, системы информирования и оповещения населения, - добавил губернатор.