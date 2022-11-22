В Волгограде родственникам погибших участников СВО передали награды

Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

В Волгограде 22 ноября состоялась передача наград родственникам погибших участников специальной военной операции. Церемония прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Указом президента Российской Федерации орденами Мужества посмертно были награждены 10 военнослужащих. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Посмертно были награждены Евгений Выродов, капитан Максим Иванов, старший лейтенант Олег Пивнев, прапорщик Денис Хелетий, сержант Амангельды Тлепов, младшие сержанты Николай Бакаев и Андрей Гриев, ефрейтор Виктор Князев, рядовые Никита Душутин и Сергей Терентьев. Родственникам погибших при выполнении воинского долга во время СВО ордена Мужества передали военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов и заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов.