Чиновники волгоградского комитета ветеринарии скрыли свои реальные доходы

Чиновники комитета ветеринарии скрыли свои доходы Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники комитета ветеринарии Волгоградской области были уличены в коррупции. Проверка Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры выявила, что чиновники предоставили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, имуществе. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла представление председателю комитета ветеринарии региона об устранении выявленных нарушений. 13 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.