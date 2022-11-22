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НовостиОбщество22 ноября 2022 9:16

Чиновники волгоградского комитета ветеринарии скрыли свои реальные доходы

Коррупцию выявила проверка прокуратуры
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Чиновники комитета ветеринарии скрыли свои доходы

Чиновники комитета ветеринарии скрыли свои доходы

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники комитета ветеринарии Волгоградской области были уличены в коррупции. Проверка Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры выявила, что чиновники предоставили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, имуществе. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла представление председателю комитета ветеринарии региона об устранении выявленных нарушений. 13 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.