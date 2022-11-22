На видео попал наезд минивэна на пешехода в Волжском

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне в Волжском под колеса минивэна на пешеходном переходе попал мужчина. В 17.45 21 ноября 45-летняя женщина за рулем «Nissan Serena» на перекрестке улиц Пионерской и Мира при повороте направо на зеленый свет не пропустила 44-летнего пешехода, который переходил дорогу также на разрешающий сигнал светофора, и сбила его. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Автомобиль должен был притормозить перед «зеброй» и пропустить мужчину. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения.

В результате происшествия пешеход получил травмы. Скорая помощь отвезла его в больницу.