На юге Волгограда до конца недели уберут 17 стихийных свалок

В Кировском районе уберут мусор с 17-ти территорий Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Кировском районе ликвидируют несанкционированные свалки, все работы должны завершиться до конца текущей недели. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, общий объем вывезенного мусора составит более 660 кубометров. Подрядчик расчистит 17 территорий.

Свалки, которые образовались из-за местных жителей и компаний, которые выбрасывали мусор где попало. Расчистят территории в 1-м переулке Короленко, на улице Радищева, 45, улице Соленой, перекрестке улиц Братской и Добролюбова и на других адресах.

Ранее было вывезено свыше 2,7 тысячи кубометров мусора с несанкционированных свалок в Красноармейском, Дзержинском, Советском и Краснооктябрьском районах.