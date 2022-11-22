Более 50 новобранцев пополнят роту Почетного караула Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В России продолжается осенний призыв, во время него более 50 новобранцев пополнят роту Почетного караула в Волгограде. Они будут нести службу на Мамаевом кургане. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, в течение месяца новобранцы в элитном подразделении пройдут курс общевойсковой подготовки, после чего примут Военную присягу.

В роту Почетного караула в Волгограде уже прибыла первая команда из Ростовской области. Призывники проходят тщательный отбор, чтобы оказаться в элитном подразделении. Их рост должен быть не менее 180 сантиметров и не более 198 сантиметров, также среди требований хорошее состояние здоровья, психологическая устойчивость, физическая подготовка. Во время службы в роте Почетного караула выполняют общеразвивающие упражнения и растяжку на хореографических станках в специальном классе.

- Одним из наиболее важных факторов является желание самого военнослужащего проходить службу в данном подразделении, - отметили в ЮВО.

С начала прохождения службы в приоритете строевая подготовка, на нее отводится около 800 часов практических занятий. Военнослужащие не менее четырех часов занимаются на плаце, столько же времени отводится на специальную подготовку, необходимую для встречи делегаций, возложений венков. Они несут караул в Пантеоне славы, принимают участие в парадах.