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НовостиЗдоровье22 ноября 2022 6:51

В Волгоградской области выявили случаи свиного гриппа

За неделю выросла и заболеваемость ОРВИ
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградцы начали заболевать гриппом

Волгоградцы начали заболевать гриппом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области на прошлой неделе выявили циркуляцию гриппа. Зафиксированы случаи заболевания АH1/N1, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по региону. Еще он известен как свиной грипп. Также в области увеличилось число заразившихся ОРВИ, рост за неделю составил 14%. При этом уровень заболеваемости все равно остается ниже эпидемического порога на 39%.

Среди негриппозных вирусов активно циркулирует риновирус, также выявляются метапневмовирус, парагрипп, РС-вирус.

Несмотря на то, что в регионе выявлены первые случаи гриппа, прививочная кампания близится к завершению. Вакцинацию против гриппа прошли 49,7% жителей Волгоградской области – привились 1 миллион 218 тысяч человек, в том числе 277,3 тысячи детей.