Проект реставрации памятника Дзержинскому в Волгограде обойдется в 991 тысячу рублей

Проект реставрации памятника Дзержинскому должен быть готов к 8 декабря Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде подвели итоги аукциона по выбору подрядчика, который подготовит проект реставрации памятника Феликсу Дзержинскому на одноименной площади в Волгограде. На торги было подано две заявки, победителем стало ООО «Ренессанс», которое предложило меньшую сумму. Компания готова подготовить проект восстановления «Железного Феликса» за 991 тысячу рублей, начальная цена аукциона была чуть более миллиона рублей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, компания имеет все необходимые разрешительные документы, позволяющие выполнять работы на объектах культурного наследия.

Подрядчику предстоит провести историко-архивные, историко-архитектурные и библиографические исследования, а также архитектурно-художественный анализ памятника Дзержинскому.

- При обследовании памятника для уточнения составов материалов, из которых он изготовлен, предполагается применять метод рентгеноспектрального анализа, для этого будет использоваться сканирующий электронный микроскоп, отметили в мэрии.

По контракту проект реставрации монумента должен быть готов к 8 декабря 2022 года.

Отметим, памятник Феликсу Дзержинскому был установлен еще в 1936 году. Позже в честь советского государственного деятеля была названа площадь. Объект культурного наследия в Тракторозаводском районе состоит из пятиступенчатого стилобата из плит серого гранита, постамента и 4-метровой бронзовой фигуры Феликса Дзержинского.