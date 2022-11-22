В регионе все больше собственников переходят на электронные квитанции за капремонт

Фото: Фонд капремонта

Такая форма взаимодействия удобна и регоператору, и людям: счета не потеряются, и значит, будут оплачены вовремя. Активно переходят на электронные уведомления, те собственники, кто имеет несколько квартир или находится за пределами города, к примеру, работая вахтами.

В настоящее время пользователями Личного кабинета на сайте регионального оператора по капитальному ремонту Волгоградской области являются 19, 5 тысяч собственников. Ежегодный прирост пользователей составляет более пяти тысяч человек.

- Личный кабинет существенно упрощает жизнь собственнику, - говорит специалист отдела информационного сопровождения фонда капремонта Павел Сухов. – Во-первых, свежая квитанция всегда будет под рукой, во-вторых, пользователи могут видеть всю информацию по дому – когда будет капремонт, какие работы запланированы, сколько уже внесли жильцы дома и сколько задолжали. В-третьих, здесь можно посмотреть все квитанции, которые были сформированы на ваш адрес, а также отследить всю историю платежей.

За последнее время функции Личного кабинета заметно расширились – в электронном виде здесь собрана вся информация, которая может потребоваться человеку – от документов для предоставления в соцзащиту на получение льготы, до данных по текущему состоянию жилого объекта и планов по его капремонту.

Также появилась и возможность оплаты квитанций прямо через сайт, что гораздо удобнее, чем через банк. Если у собственника, к примеру, имеется долг и начислена пеня, то он может указать, в специальных графах сумму оплаты по основному долгу и за просрочку платежа.

Зарегистрироваться в Личном кабинете фонда капремонта - не сложно. Вход осуществляется со страницы официального сайта https://fond34.ru/. Слева расположена кнопка «Личный кабинет». Нужно ввести свой адрес, лицевой счёт, электронную почту, а также ФИО собственника и документ, подтверждающий право собственности (выписка из Росреестра или договор купли-продажи).

Обращаем ваше внимание, что для перехода на электронные квитанции необходимо два раза нажать на кнопку ПОДПИСАТЬСЯ на главной странице личного кабинета.