В Волгограде в шести районах отключат электричество 22 ноября

Во вторник электричества не будет в шести районах Волгограда Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгограде в конце ноября стало темнеть очень рано. При этом электрики продолжают ежедневные ремонтные и профилактические работы, которые не обходятся без временного отключения света. 22 ноября в Волгограде электричества не будет в шести районах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения временно отключат в Краснооктябрьском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 электроснабжения не будет на ул. Кунгурской, 1-13, 2-8, ул. Дмитрова, 3-33, 2-36 2а, 3а, ул. Качалова, 1-37, 1а, 4-34, ул. Башкирской, 7. В Дзержинском районе с 12.00 до 17.00 обесточат ул. 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 30.

В Центральном районе без электроприборов с 9.00 до 12.00 останутся жители ул. Аракской, 29, 31, 33, 35, ул. Хорошева, 20, ул. Безымянной, 1. В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 электричества не будет на улицах Рублева, Сходненской, Спокойной. В Советском районе без света с 9.00 до 17.00 останется только улица Тбилисская.

В Красноармейском районе электричество отрубят с 9.00 до 13.00 на ул. Мачтозаводской, 2а, 2б, 2-14, ул. Глубинной, 1а, 1-13, 2а, 2б, 2-14, ул. Лениногорской, 1а, 1б, 1-13, 2а, 2-16, ул. Перископской, 35-45, 44-46.