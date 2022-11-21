В Волгограде нашли подрядчика для проектирования и строительства школы за миллиард рублей

Строители под школу возведут трехэтажное здание Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде определили компанию, которая спроектирует и построит школу в поселке ГЭС. На торги была подана только заявка, так что подрядчиком без борьбы стало ООО «Стройтехинвест». После предусмотренных законодательством процедур с компанией будет заключен контракт, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда. На проектирование и строительство школы на 800 учеников потратят 1 миллиард 20 миллионов рублей. Она появится на улице Академика Бардина в Тракторозаводском районе.

В трехэтажном здании будет 33 класса, медицинский блок, столовая, актовый зал, библиотека с читальным залом, мастерские, спортзал. На территории школы сделают стадион, спортивный городок для сдачи норм ГТО и места для отдыха. Общеобразовательное учреждение будет построено по проекту, по которому возвели школу №77 в Кировском районе. Подрядчику не придется создавать проект с нуля, ему нужно будет адаптировать имеющийся к местности в поселке ГЭС. Общеобразовательное учреждение возведут по национальному проекту «Образование».