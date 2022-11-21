В ТЦ Волгограда мужчина упал с эскалатора и погиб

Спасти мужчину не удалось. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В минувшую субботу, 19 ноября, в ТЦ в Центральном районе Волгограда мужчина погиб, упав с эскалатора. Как рассказала сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, в тот вечер волгоградец пришел с другом в караоке-клуб в «Пирамиду». На лифте приятели по ошибке поднялись на пятый этаж. Один успел выйти, а второй решил спуститься один этаж на лифте.

По предварительной информации, волгоградец решил воспользоваться эскалатором. Будучи нетрезвым, мужчина потерял равновесие на лестнице и упал вниз. Он получил смертельные травмы и скончался до прибытия скорой помощи.