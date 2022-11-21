Региональный оператор по обращению с ТКО сообщает о возможности приостановки начислений за вывоз ТКО мобилизованным гражданам

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» в качестве мер поддержки мобилизованным жителям региона и их семьям готов скорректировать начисления за услугу вывоза отходов. Кроме того, компания не будет начислять пени на период отсутствия гражданина, принимающего участие в специальной военной операции или призванного на территории Волгоградской области на военную службу в рамках объявленной Президентом РФ частичной мобилизации.

Оформить временную приостановку начислений, перерасчет, скорректировать начисление платы за услугу по обращению с ТКО могут близкие родственники (члены семьи) мобилизованного. Для этого необходимо написать соответствующее заявление и предоставить подтверждающие документы:

- документ, подтверждающий право собственности, и/или регистрацию по месту жительства (домовая книга/справка о составе семьи/паспорт мобилизованного);

- справка военного комиссариата либо воинской части о том, что он или его близкий(е) родственник(и), проживающий(е) в одном жилом помещении, был(и) мобилизован(ы).

Скорректировать начисление платы за услугу по обращению с ТКО возможно на период не более 12 месяцев.

Форма заявления на корректировку начислений и перерасчет платы за ТКО в отношении мобилизованных размещена на официальном сайте регионального оператора 34.citymatic.ru во вкладке «Для физических лиц».

Напоминаем, что услуга, обозначенная в квитанции как «Обращение с ТКО» является коммунальной, поэтому для определенных категорий граждан на нее распространяются все возможные льготы и субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.