В Волгоградской области на новогодние подарки детям потратят более 19 млн рублей

В каждом детском новогоднем подарке должно быть не менее 49 конфет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области объявили торги на закупки новогодних подарков для детей. Планируется закупить 113 тысяч сладких наборов. Начальная цена аукциона составляет 19 миллионов 210 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документацию на портале госзакупок. Заказчиком выступает «Волгоградская государственная академия последипломного образования».

Каждый новогодний подарок должен быть весом не менее 500 грамм. Набор конфет будет упаковываться в пакет с изображением новогодней тематики без бренда изготовителя. Кондитерские изделия должны отвечать ГОСТам и быть безопасными, дата изготовления – не ранее 20 ноября 2022 года. В каждом сладком наборе может быть не менее 49 конфет, среди которых карамельные, шоколадные, вафельные с различными вкусами.

Аукцион состоится 8 декабря. Новогодние подарки должны быть поставлены на склады в Центральном или Ворошиловском районах до 25 декабря. После этого сладкие наборы распределять по районам региона, чтобы подарить их детям.