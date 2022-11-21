23,5% жителей Волгоградской области получают зарплату ниже 20 тысяч рублей

Высокой зарплатой могут похвастаться лишь 2,2% волгоградцев. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Волгоградская область оказалась на 64-м месте в стране в рейтинге регионов 2022 года по неравенству зарплат. К такому выводу пришли аналитики РИА Рейтинг, вычислив долю работников с зарплатой выше 100 тысяч и ниже 20 тысяч рублей. Доля высокооплачиваемых специалистов в регионе – всего 2,2%, при этом мизерные зарплаты почти у каждого четвертого – 23,5%. Зарплата остальных волгоградцев колеблется от 21 до 42 тысячи рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Эксперты брали в расчет данные официальной статистики по средним зарплатам в регионах с сентября 2021 по август 2022 года. Лучше всего с зарплатами на Чукотке, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, в Магаданской области. Там доля высоких зарплат варьируется от 33 до 49%, а меньше 20 тысяч получает до 1,5% трудящихся. Москва оказалась на пятом месте с показателем в 32,6% высоких и 3,9% низких зарплат. Чаще всего в столице получают от 45 до 129 тысяч рублей в месяц.

Среди регионов ЮФО в лидеры выбилась Астраханская область – 38 место и 4,2% высоких зарплат. Следом идут Краснодарский край и Ростовская область – 44 и 46 место в рейтинге. А вот Калмыкия оказалась в аутсайдерах – на 85 месте в стране, там заплаты ниже 20 тысяч почти у каждого третьего жителя.