Волгоградский бизнес набрал кредитов на 200 млрд рублей

Волгоградский бизнес стал больше брать кредитов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Волгоградские предприятия и организации стали чаще брать займы в банках. За год кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Волгоградской области за год увеличился практически на 36%. На 1 октября 2022 года он составил чуть больше 200 миллиардов рублей, об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России. По стране кредитный портфель за год вырос не так сильно, как в регионе, всего на 14%.

В Волгоградской области наибольшую активность в кредитовании проявили крупные предприятия, прирост составил свыше 40%. У индивидуальных предпринимателей кредитный портфель увеличился на 24%. Восстанавливается кредитование малого и среднего бизнеса, который начал активно брать займы в последние три месяца.

- Кредитный портфель субъектов МСП Волгоградской области увеличился на 28% до 69,4 млрд рублей. Положительное влияние продолжают оказывать в том числе программы льготного кредитования для бизнеса, - отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Наибольшее увеличение банковского кредитования за год зафиксировано у металлургических предприятий (рост в 2 раза) и организаций, занимающихся недвижимостью (рост в 4,7 раза).