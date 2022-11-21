В Волгограде 60-летняя мать убила сына, возив нож в сердце

Суд арестовал женщину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 ноября Тракторозаводской райсуд Волгограда по ходатайству следователя арестовал 60-летнюю женщину на два месяца. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, волгоградку подозревают в убийстве 36-летнего сына.

Преступление произошло три дня назад в СНТ «Дзержинец». Женщина вместе со своим сожителем и взрослым сыном устроили застолье. Между ними случился обычный семейный конфликт, который закончился поножовщиной. Разъяренная волгоградка схватила нож и ударила родственника в грудь, прямо в сердце. Мужчина умер в больнице.

- Суд учёл, что обвиняемая является пенсионеркой, впервые привлекается к уголовной ответственности, и избрал в отношении Паниной меру пресечении в виде заключения под стражу, уточнили в райсуде.

СК проводит расследование.