Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 ноября 2022 8:48

В Волгограде 60-летняя мать убила сына, возив нож в сердце

Следственные органы проводят расследование
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд арестовал женщину.

Суд арестовал женщину.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 ноября Тракторозаводской райсуд Волгограда по ходатайству следователя арестовал 60-летнюю женщину на два месяца. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, волгоградку подозревают в убийстве 36-летнего сына.

Преступление произошло три дня назад в СНТ «Дзержинец». Женщина вместе со своим сожителем и взрослым сыном устроили застолье. Между ними случился обычный семейный конфликт, который закончился поножовщиной. Разъяренная волгоградка схватила нож и ударила родственника в грудь, прямо в сердце. Мужчина умер в больнице.

- Суд учёл, что обвиняемая является пенсионеркой, впервые привлекается к уголовной ответственности, и избрал в отношении Паниной меру пресечении в виде заключения под стражу, уточнили в райсуде.

СК проводит расследование.