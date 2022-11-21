Осенние дожди осложнили волгоградским фермерам сбор урожая

Фото: Администрация Волгоградской области

В начале новой недели губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание. Его главной темой стала уборочная кампания в Волгоградской области в 2022 году. Она близится к завершению, при этом осенью фермеры столкнулись с проблемами. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области, со второй декады сентября начались дожди, выпало по две и более нормы осадков. Сельхозтоваропроизводителям приходится ловить благоприятные дни, чтобы проводить уборочные работы.

На оперативном совещании губернатор отметил, что уже обмолочено около 98% площадей с зерновыми и зернобобовыми культурами. Общий сбор зерна превысил 6,5 миллиона тонн. Технические культуры были убраны фермерами более чем на 70% площади, было намолочено более миллиона тонн.

- Овощные культуры уже собраны на 85% площадей. Полученный урожай — более 700 тысяч тонн овощей. Это, прежде всего, лук, морковь, томаты, капуста, огурцы, сладкий перец и свекла. Уборочные работы продолжаются, исходя из погодных условий, - отметил Андрей Бочаров.

Осенью было посеяно 1665,9 тысячи га озимых, их состояние оценивается как хорошее. По итогам оперативного совещания были поставлены задачи завершить в срок сбор поздних культур, до наступления устойчивых морозов убрать и отправить на хранение овощи, обеспечить основную обработку почвы под яровые культуры. Также своевременно должны быть заключены договоры с поставщиками удобрений под будущий урожай, необходимо и подвести итоги нынешнего года и определить планы на следующий.