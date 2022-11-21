Под Волгоградом охотник подстрелил товарища из ружья

Полиция проводит проверку. Фото: Александр ПАНОВ

Полицейские проводят проверку по факту получения огнестрельного ранения 34-летним охотником из Даниловского района. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина госпитализировали в ЦРБ 20 ноября с прострелянной левой ногой. Врачи сообщили о травме криминального характера в правоохранительные органы. По словам самого пациента, в него случайно выстрелил товарищ.

- Установлено, что при разряжении охотничьего ружья другим 53-летним охотником из села Орехово, произошел самопроизвольный выстрел, - уточнили в полиции.

Напомним, что 19 ноября на охоте погиб 16-летний подросток из Среднеахтубинского района. Несовершеннолетний получил смертельное ранение, когда ехал в машине своего дяди – мужчина положил заряженное ружье дулом вверх, которое случайно выстрелило при резком торможении.