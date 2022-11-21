Под Волгоградом спустя год нашли скелет ушедшего за грибами 75-летнего мужчины

Организована проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 ноября в лесополосе у реки Хопер в Урюпинском районе обнаружены секретированные останки мужчины. О страшной находке очевидцы сообщили в правоохранительные органы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, рядом с местом происшествия находились мужские вещи, очки и ведро синего цвета, благодаря которым удалось установить личность погибшего.

По предварительной информации, останки принадлежат 75-летнему местному жителю, который в августе 2021 года ушел в лес за грибами. Домой пенсионер не вернулся, а его поиски не увенчались успехом, хотя мужчина скончался в 400 метрах от улицы Малая Песчанка города Урюпинска.

- Видимых механических повреждений костей и черепа не обнаружено. Костные останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу, организована проверка, - уточнили в СУ СКР региона.