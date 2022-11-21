Трое жителей Волгоградской области за интим-услуги перевели аферистам 150 тысяч рублей

Трое камышан остались без интим-услуг и денег Фото: Мария ЛЕНЦ

В выходные трое жителей Камышина лишились 150 тысяч рублей, переведя их аферистам. Мужчины нашли в интернете сайт с предложениями услуг для взрослых. Они позвонили по указанному номеру, взявшие трубку ответили, что необходимо внести предоплату за интим-услуги. После перевода мошенники несколько раз перезванивали и писали сообщения о том, что оплата не прошла и требовали новых переводов денег. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- В результате один из заявителей перечислил мошенникам 40 тысяч рублей, двое – по 55 тысяч рублей, - отметили в региональном Главке МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Они начали оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личности аферистов и задержать их.