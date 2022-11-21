Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 ноября 2022 7:37

Трое жителей Волгоградской области за интим-услуги перевели аферистам 150 тысяч рублей

Никаких девушек они не дождались
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Трое камышан остались без интим-услуг и денег

Трое камышан остались без интим-услуг и денег

Фото: Мария ЛЕНЦ

В выходные трое жителей Камышина лишились 150 тысяч рублей, переведя их аферистам. Мужчины нашли в интернете сайт с предложениями услуг для взрослых. Они позвонили по указанному номеру, взявшие трубку ответили, что необходимо внести предоплату за интим-услуги. После перевода мошенники несколько раз перезванивали и писали сообщения о том, что оплата не прошла и требовали новых переводов денег. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- В результате один из заявителей перечислил мошенникам 40 тысяч рублей, двое – по 55 тысяч рублей, - отметили в региональном Главке МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Они начали оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личности аферистов и задержать их.