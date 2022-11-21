Под Волгоградом 16-летнего подростка убило самопроизвольно выстрелившее ружье дяди

Следственный комитет возбудил уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградский следком возбудил уголовное дело после гибели 16-летнего подростка в результате огнестрельного ранения, полученного на охоте. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла 19 ноября в Среднеахтубинском районе. Школьник вместе с 35-летним дядей и младшим братом утром поехали на охоту. Родственник выстрелил в дикую птицу и положил заряженное ружье в машине между передним и задним сидением дулом вверх. Мужчина остановился, чтобы выйти из салона автомобиля.

- После чего произошел выстрел, в результате которого его племянник - 16-летний подросток, находившийся на заднем сиденье автомобиля, получил открытое огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа, - уточнили в областном следкоме.

После этого подростка госпитализировали в больницу, где врачи пытались спасти ему жизнь, но несмотря на усилия медиков пациент скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

- Помимо надзора за расследованием данного уголовного дела, прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства об обороте оружия. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в областной прокуратуре.

Младшему брату, который стал свидетелем страшной трагедии, оказывается психологически помощь.