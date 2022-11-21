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НовостиПолитика21 ноября 2022 6:48

В гарнизонах Волгоградской области перед зимней подготовкой проверят военную технику и оружие

1 декабря в подразделениях ЮВО стартует новый учебный год
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба ЮВО.

Фото: пресс-служба ЮВО.

В гарнизонах Волгоградской области в ближайшее время перед началом учебного года, который стартует 1 декабря, пройдет проверка личного состава и вооружения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, запланированы строевые смотры и проверка состояния военной техники к зимнему периоду обучения.

- После этого, непосредственно перед началом учебного года, специальная комиссия ЮВО проведет уже комплексную проверку соединения и воинских частей, - отметили в военном ведомстве.

Комиссия проверит состояние военной формы, экипировки, укомплектованность подразделений, наличие и состояние оружия, вооружения и военной техники. По итогам назовут лучшие подразделения.