В гарнизонах Волгоградской области перед зимней подготовкой проверят военную технику и оружие

Фото: пресс-служба ЮВО.

В гарнизонах Волгоградской области в ближайшее время перед началом учебного года, который стартует 1 декабря, пройдет проверка личного состава и вооружения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, запланированы строевые смотры и проверка состояния военной техники к зимнему периоду обучения.

- После этого, непосредственно перед началом учебного года, специальная комиссия ЮВО проведет уже комплексную проверку соединения и воинских частей, - отметили в военном ведомстве.

Комиссия проверит состояние военной формы, экипировки, укомплектованность подразделений, наличие и состояние оружия, вооружения и военной техники. По итогам назовут лучшие подразделения.