После предложения переименовать город волгоградцы потребовали вернуть местное время

Волгоградцы снова заявили о необходимости референдума о переводе времени Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградские активисты, которые настаивают на возращении в регионе местного времени, снова заговорили о необходимости перевести стрелки часов. С очередной инициативой они выступили после того, как ветераны попросили губернатора переименовать Волгоград в Сталинград. Активисты отметили, что сейчас лучше задуматься именно о референдуме о переводе времени.

- Предлагаем встречную инициативу - вернуть Волгоградскую область в привычный, комфортный и оптимальный часовой пояс UTC+4 (московское время +1 час), - отметили активисты в своем обращении.

Напомним, уже несколько лет в Волгоградской области идут споры, в каком часовом поясе жить лучше всего. Причем в регионе уже два раза переводили стрелки часов. После проведенного в 2018 году референдума было определено, что стрелки часов будут переведены на один час вперед по сравнению с Москвой. Волгоградская область перешла на местное время 28 октября 2018 года. Однако депутаты и бизнесмены были недовольны, что регион живет не по московскому времени, так в 2020 году в регионе прошел опрос, по его итогам большинство голосов поддержало возвращение того же часового пояса, что и в Москве. 27 декабря 2020 года Волгоградская область снова стала жить по московскому времени. Это не устраивает многих активистов, которые продолжают бороться за часовой пояс UTC+4.