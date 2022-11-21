Волгоградцам посоветовали включить в рацион пять продуктов от осенней хандры

Роспотребнадзор рассказал, как поднять настроение в эти серые дни с помощью естественных антидепрессантов Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор посоветовал жителям Волгоградской области включить в рацион пять продуктов, которые поднимут настроение и избавят от осенней хандры. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, справиться с упадком сил в эти серые дождливые дни помогут мясо, бананы, шоколад, морская капуста и каши.

Блюда из курицы, говядины, свинины содержат аминокислоту тирозин. С его помощью организм выработает дофамин – гормон счастья, а также норэпинефрин и витамин B12. Улучшатся память, внимание, исчезнет бессонница. В бананах много триптофана – аминокислота, превращающаяся в серотонин. Она также поможет забыть про тревожность и усталость, окажет положительное влияние на ЦНС.

Благодаря фенилэтиламину, шоколад поднимет настроение. Также в какао-бобах много магния, а он, как известно, отличный борец со стрессом. В морской капусте много адреналина, который способен бороться с депрессией и хронической усталостью.

Овсяная или гречневая каша по утрам помогут выработке серотонина, а также помогут отрегулировать уровень сахара в крови. Кушайте эти пять продуктов, и осенняя хандра будет не страшна.