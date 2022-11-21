После начала частичной мобилизации в Волгограде наметился дефицит на рынке труда

Наиболее яркий дефицит кадров среди синих воротничков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики отмечают, что на волгоградском рынке труда сложился яркий дефицит рабочих кадров. Предложений от работодателей полно, отклик от соискателей нулевой, особенно этой касается сферы «синих воротничков», то есть простого рабочего класса. В этой сфере 0,7 резюме на одну вакансию. Аналитики портала по поиску работу hh.ru, рассказали о ситуации в Волгограде с поиском работы и работников.

Если рассматривать все сферы, а не только рабочие специальности, то в Волгоградской области конкуренция за рабочие места среди соискателей по итогам октября снизилась до 4,5 резюме на одно предложение (весной на одну вакансию приходилось 5,8 резюме), отмечают эксперта. Для работодателя это плохо. Комфортное значение – 5-6 резюме, тогда нанимателям есть, из кого выбрать более подходящего для этой работы сотрудника.

Зато это удобнее для соискателей – конкуренция небольшая. Хотя аналитики говорят, что в неспокойные и нестабильные времена – а они еще начались в 2020-м году в пандемию – люди вообще менее охотно меняют работу.

После начала частичной мобилизации – а прошло уже 2 месяца – в Волгограде стало сложнее найти работнику-мужчину. Рекрутеры говорят, что они в половине случаев вообще не берут трубки с незнакомых номеров. Волгоградским работодателям приходится все чаще приглашать на собеседование женщин: на 3% чаще, чем мужчин.

Спрос на работников мужчин растет, предложение падает, дефицит рабочих усугубляется, делают выводы эксперта. Есть надежда, что после объявления окончания мобилизации часть мужчин, которые пережидали волну призыва, вернутся и приступят к работе.