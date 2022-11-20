В Волгограде на Металлургов в столкновении с кроссовером смяло «Ладу»

ДТП произошло на Металлургов. Фото: Юлия Данильченко

Сегодня, 20 ноября, на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда столкнулись «Лада» и «Лэнд Ровер». Авария произошла из-за невнимательности водителя отечественной легковушки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, около 11.30 часов 40-летний автомобилист ехал со стороны Богунской в направлении центра города-героя. При повороте налево на проспект Ленина он не уступил дорогу мчавшемуся кроссоверу.

- Совершил столкновение с автомобилем «Дэнд Ровер» под управлением 37-летнего водителя, который двигался в прямом направлении со встречного со встречной полосы, - уточнили в полиции.

От сильного удара кузов легковушки смяло. Водитель чудом уцелел. Пострадавших нет.