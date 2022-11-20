«Их выкинули из машины»: в Волгограде волонтеры спасли трех кутят

Фото: приют Лисена.

Волонтеры «Лисены» из Волгограда каждый день спасают безнадзорных животных. На этот раз зоозащитники привезли в приют трех щенков, которые чудом не погибли на улице. Как сообщила сайту volgograd.kp.ru Наталья Миндрина, со слов жителей поселка Сахарный, маленьких животных выкинули из машины в Среднеахтубинском районе. Одного сразу же приютили, а эти остались.

- Мест у нас сейчас нет. Идёт стерилизация 700 безнадзорных собак, поэтому щенят поселили в домик кроликов. Вакцин сейчас купить мы не можем их нет, - рассказали зоозащитники.

Пока щенки живут в «Лисене». Приют и так переполнен взрослыми бездомными животными, которым очень трудно найти дом. У малышей больше шансов уехать в любящую семью (подробности, контакты для связи).