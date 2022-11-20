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НовостиПроисшествия20 ноября 2022 12:10

В центре Волгограда иномарка врезалась в столб и заехала на тротуар у кафе

Пострадавших нет
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Пострадавших нет.

Пострадавших нет.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

20 ноября около 11.20 часов в Центральном районе Волгограда столкнулись Kia Sportage и Skoda Fabia. За рулем иномарок находились женщины. В результате ДТП красный кроссовер вылетел на тротуар у «БульваКафе». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном ГУ МВД, пострадавших нет.

По предварительной информации, 36-летняя автоледи за рулем Skoda Fabia ехала по проспекту Ленина со стороны 7 Гвардейской в сторону Комсомольской. Поворачивая налево, женщина не заметила другую машину.

- Совершила столкновение с попутно движущимся в крайнем левом ряду автомобилем Kia Sportage под управлением 40-летней женщины, которая в результате столкновения совершила наезд на столб. Автомобили получили механические повреждения, - уточнили в полиции.