В Волгоградской области за сутки COVID-19 заболели 6 детей

Сегодня, 20 ноября, оперштаб региона сообщил о 41 случае заболевания COVID-19 в Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Среди пациентов, обратившихся за медицинской помощью, 6 детей. Всего же лечение от коронавируса, в том числе амбулаторно, проходят 425 волгоградцев. За эти сутки больничные листы закрыли 38 пациентам. Летальных случаев не зарегистрировано.

Добавим, что с начала пандемии ковидом переболели 262 827 жителей области, из них 255 491 человек вылечились, 6 911 волгоградцев скончались. Добавим, что после сентябрьского всплеска заболеваемости, когда в сутки коронавирус диагностировали в среднем у 800 человек, статистика резко поползла вниз.