21 ноября в Волгоградской области будут дожди со снегом и +13 градусов тепла

Гидрометцентр рассказал, с какой погоды начнется рабочая неделя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 21 ноября, в Волгоградской области ожидаются осадки и потепление. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, завтра будут дождь и мокрый снег. Лучше захватить с собой зонтики, чтобы не промокнуть. Также в южных районах области резко потеплеет - ожидается +8...+13 градусов. Севернее будет +1...+6 градусов. Ночью синоптики обещают 0...+5 , местами -3 градуса.

Автомобилистам стоит учесть погодные условия на дорогах. Вероятны гололедно-изморозевые явления. Стоит быть особенно внимательными во время движения. Ветер юго-восточный с порывами до 11 метров в секунду.

В Волгограде также пройдут небольшие дожди, будет туман и ветер. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +8...+10 градусов.